Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Addio Angelo dalla faccia sporca: è morto Angelillo È morto in ospedale a Siena Antonio Valentin Angelillo, ex attaccante di Inter, Roma e Milan, e primatista di reti segnate in un campionato di serie A a 18 squadre, con 33 gol. Il decesso è avvenuto venerdì scorso, 5 gennaio, ma la notizia era stata tenuta nascosta per volere della famiglia. L'ex "angelo dalla faccia sporca" aveva 80 anni. Con i rossoneri vinse uno scudetto nella stagione 1967-1968. >