#unrossoallaviolenza, la campagna in difesa della donne #unrossoallaviolenza è la campagna contro la violenza sulle donne sostenuta dalla Lega Serie A e Assocalciatori in collaborazione con We World Onlus "per fare squadra e dare #unrossoallaviolenza sulle donne", appunto. I giocatori di Spal e Roma, i primi a scendere in campo nella 34a giornata, hanno sfoggiato un segno rosso sul viso anche sul terreno di gioco durante la gara. Tantissime, in questi giorni, le foto postate dai calciatori assieme alle rispettive mogli o compagne a supporto dell'iniziativa: da Immobile ad Hamsik, da Pazzini a Storari, da Marchisio a Ranocchia. Tutti uniti con il segno rosso sul volto. >