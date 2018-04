Facebook

"Obrigado Ronaldinho": il saluto degli ex compagni "Ho corso tanto su quella fascia per te ma ne è sempre valsa la pena!", questo il messaggio di Luca Antonini per Ronaldinho che ha annunciato l'addio al calcio giocato. Tanti i messaggi degli ex compagni: "Obrigado Dinho".