"La notte del maestro": i selfie dei campioni "La notte del maestro" è l'evento con cui Andrea Pirlo si congeda ufficialmente dal mondo del calcio. Tantissimi i campioni con cui ha giocato arrivati a San Siro per partecipare al suo ultimo capolavoro: Totti, Buffon, Ronaldo, Nesta, Lampard, Del Piero, Vieri e non solo. Ecco alcuni scatti realizzati proprio dai protagonisti: i selfie dei campioni prima di scendere in campo. >