Serie A, Udinese-Cagliari 0-1: Joao Pedro firma il colpaccio Colpo esterno del Cagliari che batte 1-0 l'Udinese ed espugna la Dacia Arena ottenendo una vittoria che in terra friulana mancava da dieci anni. Decide il match un colpo di testa di Joao Pedro al 9' della ripresa: il brasiliano sfrutta una clamorosa indecisione di Widmer e Danilo e batte Bizzarri. I sardi salgono a 15 punti in classifica, i bianconeri (che hanno una gara in meno) restano fermi a 12. Espulso Bizzarri nel finale >