Serie A: il Cagliari sorride, Udinese in caduta libera Il Cagliari torna alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive e lo fa nel primo anticipo della 32esima giornata di Serie A. I rossoblù battono 2-1 in rimonta l'Udinese alla Sardegna Arena: apre Lasagna (10'), pareggio di Pavoletti (21') e nel secondo tempo, nel finale, la rete della vittoria di Ceppitelli (84'). Tre punti importanti per la salvezza dei sardi, Udinese in caduta libera dopo la nona sconfitta di fila. >