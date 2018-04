Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Serie A, Cagliari-Sampdoria 2-2 Nell'anticipo della 16a giornata di serie A, finisce 2-2 una sfida in cui è successo di tutto tra Cagliari e Sampdoria. Doppio vantaggio doriano alla Sardegna Arena con Quagliarella che colpisce all'11' e al 19'. A inizio ripresa Viviano pasticcia e rinviando colpisce la schiena di Farias: palla in rete e gara riaperta. Al 60' è Pavoletti di testa a trovare il pari dopo che i sardi avevano perso tre giocatori per infortunio nei primi 40 minuti. >