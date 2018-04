Facebook

L'Inter passa a Cagliari e passa la notte in vetta Nel posticipo serale della 14a giornata di Serie A, l'Inter batte il Cagliari per 3-1 e per una notte si porta in testa alla classifica. Partono meglio i sardi, ma Handanovic è super su Pavoletti. Al primo tiro in porta i nerazzurri passano con Icardi (29'). Nella ripresa Spalletti perde Vecino: al suo posto entra Brozovic che al 55' raddoppia. Il Cagliari accorcia al 71' con uno splendito gol al volo di Pavoletti, ma Icardi la chiude all'83'. >