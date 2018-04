Facebook

Inter-Cagliari 4-0, le foto del match Nell'anticipo della 33a giornata di Serie A, l'Inter torna a vincere e a prendersi il terzo posto con un netto 4-0 rifilato al Cagliari a San Siro. Partita subito in discesa per i nerazzurri, avanti al 3' con la punizionedi Cancelo che sorprende la difesa sarda. La reazione del Cagliari non arriva e nella ripresa, dopo gli errori nel primo tempo, Icardi (25 gol, record personale), Brozovic e Perisic chiudono i conti. >