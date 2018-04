SportMediaset

Facebook

Nel primo posticipo dell'11a giornata di Serie A, il Torino batte 2-1 il Cagliari in rimonta, torna alla vittoria che mancava dal 20 settembre e salva la panchina di Mihajlovic. Gara in salita per i granata, che vanno sotto al 30': Barella chiude al meglio un contropiede. Al 40' Ansaldi (il migliore in campo) serve Iago Falque che batte Rafael. Nella ripresa Miha azzecca il cambio: fuori Acquah e dentro Obi che al 66' trova la zampata vincente. >