Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Cagliari-Roma 0-1, la fotogallery del match Tre punti e la qualificazione alla prossima Champions in tasca. La Roma torna dalla trasferta in Sardegna con una vittoria per 1-0 ai danni del Cagliari che complica, e non poco, la classifica dei rossoblù. In una partita sofferta, i giallorossi hanno capitalizzato al massimo il gol di Under al 15' con un colpo di biliardo dal limite che ha sorpreso Cragno. Farias e Sau si divorano il pareggio nella ripresa e il Cagliari resta terzultimo. >