Cagliari-Milan 1-2, le foto del match Prima vittoria in rimonta di tutto il campionato per il Milan di Gattuso che alla Sardegna Arena ha battuto 1-2 il Cagliari di Lopez. In un match condizionato dal forte vento, rossoneri sotto all'8' per il diagonale vincente di Barella che ha sorpreso Donnarumma. La rimonta del Milan arriva dopo la mezz'ora e porta la firma di Kessie: al 35' dal dischetto e al 42' a rimorchio di Kalinic. Nella ripresa espulsi Rodriguez e Barella. >