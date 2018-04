Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Cagliari-Chievo 0-2, le foto del match Successo importante e in trasferta per il Chievo che, grazie a un gol di Inglese al 53', vince 0-2 in casa del Cagliari. I clivensi di Maran soffrono solo nella prima parte del primo tempo, poi la migliore organizzazione in campo dei gialloblù viene premiata con il colpo di testa vincente dell'attaccante. Seconda sconfitta interna consecutiva per i sardi, puniti anche da Stepinski a tempo scaduto. All'83' espulso Pisacane. >