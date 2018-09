Facebook

Serie A: Piatek fa volare il Genoa, Bologna ko Nella quarta giornata di Serie A, il Genoa batte 1-0 il Bologna e sale a quota 6 punti in classifica. A Marassi va in scena un match poco spettacolare, deciso al 69' da un destro a giro dal limite di Krzysztof Piatek, al quarto gol in sole tre partite. Il Bologna gioca per lunghi tratti alla pari del Grifone, ma paga la sterilità in fase offensiva: dopo 4 turni la casella dei gol segnati è ancora sullo zero. Uno solo il punto in classifica. >