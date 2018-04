Facebook

Serie A, Napoli-Bologna 3-1: le foto Continua inarrestabile la marcia di Maurizio Sarri: al San Paolo, il Napoli batte 3-1 il Bologna nella 22.a giornata e si riporta al primo posto in classifica a +1 sulla Juventus. Rossoblu in vantaggio con Palacio dopo 25 secondi, ma un'autogol di Mbaye riporta subito in parità la partita. Al 37' il vantaggio di Mertens su rigore (leggero tocco di Masina su Callejon), poi sempre il belga chiude i conti al 59' con una gemma dal limite. >