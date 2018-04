Facebook

Serie A, il Crotone sbanca Bologna Seconda vittoria consecutiva in campionato per il Crotone di Nicola. Nell'anticipo della dodicesima giornata di Serie A, i calabresi passano 2-3 al Dall'Ara contro il Bologna e si portano a quota 12 in classifica. La squadra di Donadoni, alla quarta sconfitta in fila, passa due volte in vantaggio con altrettante magie su punizione di Verdi, ma gli ospiti rimontano con la doppietta di Budimir e con il calcio di rigore di Trotta assegnato dal VAR. >