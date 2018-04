Facebook

Serie A: il Bologna vince il derby con la Spal Il Bologna vince il derby con la Spal, il primo in Serie A dopo 50 anni, e vola in classifica a 14 punti. Al Dall'Ara finisce 2-1 per i felsinei. L'equilibrio è spezzato da Poli alla mezzora (assist di testa di Palacio). Il gol che chiude la gara al 50': dopo una progressione da applausi di Donsah, Salamon spedisce nella sua porta il cross del ghanese. All'88' accorcia Antenucci. Estensi in crisi nera: un punto nelle ultime sei gare. >