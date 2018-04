Facebook

Serie A: Grassi stende il Bologna e lancia la Spal Nel primo anticipo della 27a giornata di Serie A la Spal batte 1-0 il Bologna e, in attesa di Torino-Crotone, scavalca i calabresi ed è virtualmente salva. Sul terreno di gioco pesante del Mazza, i felsinei rimangono subito in 10 per l'espulsione di Gonzalez (fallo su Antenucci lanciato a rete) dopo soli 10'. La gara la fanno così i padroni di casa, che segnano il gol-vittoria al 48' grazie a una botta in controbalzo di Grassi che fulmina Mirante. >