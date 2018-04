Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Serie A: Bologna-Sampdoria 3-0, le foto del match Nell'anticipo della 14.ma giornata di Serie A, il Bologna travolge la Sampdoria e sale a quota 20 punti in classifica. Al Dall'Ara finisce 3-0 per gli emiliani, che sbloccano il match al 3' con Verdi e trovano il bis con il colpo di testa di Mbaye (23'). Sul finire del primo tempo (47') viene espulso Torosidis per doppia ammonizione, ma la squadra di Donadoni non molla e trova il tris nella ripresa con la rete di Okwonkwo (73'). >