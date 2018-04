Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Karamoh riaccende l'Inter, Bologna battuto 2-1 Torna a vincere l'Inter e lo fa a San Siro con il Bologna (in 10 dal 67' per il rosso a Mbaye, poi in 9 nel finale per un fallaccio di Masina): i nerazzurri passano 2-1 grazie al gol in apertura di Eder e al raddoppio al 18' della ripresa di Karamoh. In mezzo il momentaneo pareggio degli ospiti con l'ex Rodrigo Palacio. L'Inter non vinceva in campionato dallo scorso 5 dicembre. Con questo successo sale al terzo posto, staccando di 2 punti la Lazio. >