Il Cagliari sorpassa il Bologna con Joao Pedro e Pavoletti Nel secondo match dell'ottava giornata di Serie A, il Cagliari batte per 2-0 il Bologna. Successo meritato per i sardi, che passano in vantaggio al 22' con Joao Pedro e raddoppiano nel secondo tempo, al 68', con Pavoletti, di testa. Entrambe le reti ispirate da Castro, migliore in campo, che propizia anche altre occasioni da gol. Cagliari che sale a 9 punti superando il Bologna, che resta a quota 7 e ancora ko in trasferta. >