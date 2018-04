Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Serie A, Milan-Benevento 0-1: le foto del match Nel terzo anticipo della 34.ma giornata di campionato, il Milan crolla in casa contro il Benevento e resta fermo a quota 54 punti. A San Siro finisce 1-0 per la squadra di De Zerbi, che passa grazie al gol di Iemmello al 16' e poi chiude in 10 per l'espulsione di Diabaté (doppia ammonizione) all'80'. I campani grazie a questi tre punti salgono a 17 e rinviano la matematica retrocessione in Serie B. >