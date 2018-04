Facebook

Serie A, Lazio-Benevento 6-2: le foto Lazio show all'Olimpico. A Roma la squadra di Inzaghi vince 6-2 col Benevento e tiene il passo per la lotta Champions. Subito in dieci per l'espulsione di Puggioni al 7', il Benevento va sotto al 19' (Immobile), ma poi ribalta la gara con Cataldi (23') e Guilherme (51'). I biancocelesti però hanno un altro passo e cambiano ancora volto alla gara grazie alle reti di Caicedo (60'), De Vrij (66'), Immobile (68') e Lucas Leiva (83') e Luis Alberto (rig. 90'). >