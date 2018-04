Facebook

Serie A, Lapadula beffa il Benevento Arriva un'altra beffa, l'ennesima della stagione, per il Benevento. Questa volta per mano del Genoa, che a Marassi conquista tre punti grazie a un calcio di rigore trasformato da Lapadula al 47' del secondo tempo dopo essere stato steso in area da Belec. Un successo importante per il Grifone, visto che si è trattato del primo in casa della stagione. In classifica la squadra di Ballardini sale a quota 17 punti, il Benevento resta fermo a 1. >