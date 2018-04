Facebook

Serie A, Juve-Benevento 2-1: le foto Tre punti sudati e preziosi per la Juve nella 12.ma giornata di campionato. Allo Stadium la squadra di Allegri batte il Benevento 2-1, scavalca l'Inter in classifica e gudagna terreno sul Napoli. Nel primo tempo i bianconeri dominano e colpiscono un palo e una traversa con Douglas Costa, ma sono i giallorossi a passare clamorosamente in vantaggio con una punizione di Ciciretti al 19'. Nella ripresa poi Higuain (57') e Cuadrado (65') ribaltano il risultato. >