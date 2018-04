Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Serie A, Inter-Benevento 2-0: decidono Skriniar e Ranocchia di testa Nel secondo anticipo della 26a giornata di Serie A, l'Inter batte 2-0 il Benevento a San Siro e sale momentaneamente al terzo posto con 51 punti in classifica. Brutta la gara giocata dai nerazzurri, salvati da due gol ravvicinati dei suoi difensori centrali: prima Skriniar al 66' poi Ranocchia al 69' trovano i colpi di testa vincenti che battono Puggioni. I campani, ultimi a 10 punti, chiudono con l'uomo in meno per l'espulsione di Viola. >