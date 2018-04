Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Serie A, Fiorentina-Benevento 1-0: le foto del match Partita non semplice al Franchi, dove la Fiorentina supera il Benevento per 1-0 nel giorno in cui un intero popolo ha omaggiato Davide Astori prima, durante e dopo la gara. Il match viene deciso da un gol di Vitor Hugo, ovvero colui che in campo ha preso il posto proprio del capitano viola scomparso una settimana fa. Il brasiliano, sugli sviluppi di un corner, segna di testa al 25' su assist di Saponara. >