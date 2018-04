Facebook

Serie A: Benevento-Fiorentina 0-3, le foto del match Niente da fare per il Benevento, che perde la nona partita su nove e resta fermo a zero punti. Al Vigorito la Fiorentina passa con un netto 3-0 e sale a quota 13. Benassi sblocca il match al 18' grazie a un assist di Simeone, poi è Babacar a raddoppiare in apertura di ripresa (47'). Il tris porta la firma di Thereau (66'), a segno su calcio di rigore assegnato per il fallo di Brignoli su Babacar. >