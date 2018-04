Facebook

Il web celebra l'impresa del Benevento Immancabile l'ironia del web dopo la clamorosa sconfitta del Milan a San Siro contro il Benevento. Gli sfottò della rete non perdonano: i campani sarebbero da scudetto o da Champions se giocassero sempre contro i rossoneri, con cui hanno raccolto 4 punti in due gare. E in attacco mancava Brignoli, scrivono. Ma c'è chi riabilita Fassone dopo il caos del rimborso dei biglietti in occasione del derby: "I fatti hanno dimostrato che c'erano tutte le ragioni per offrire ai tifosi interisti il voucher per Milan-Benevento. Chiedete scusa a Fassone". Insomma, i campani sono diventati un incubo, in stile Shining, per i rossoneri tra le risate di Montella e i prevedibili richiami alla Cavese. >