Il Benevento scrive la storia: primo successo in A E' arrivata al tentativo numero 19, ultimo del girone di andata, la prima vittoria del Benevento in Serie A. Con un solo punto in classifica, i giallorossi hanno scritto una pagina della loro storia, battendo al "Vigorito" per 1-0 il Chievo. Dopo tante sconfitte arrivate nei minuti finali, finalmente la squadra di De Zerbi è riuscita a sfatare il suo tabù. A decidere il match è stato un gol di Coda al 19' del secondo tempo. >