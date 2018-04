Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Cagliari, rimonta nel recupero sul Benevento Tra Benevento e Cagliari la storia si ripete: come all’andata i sardi passano in pieno recupero portando via tre punti nello scontro salvezza. Nella 29ª giornata di Serie A Brignola prima centra il palo, poi illude il Vigorito con un sinistro dal limite al 46’. In pieno recupero i sardi trovano il pari momentaneo con Pavoletti (92’) e completano la rimonta dal dischetto grazie a Barella (95’), dopo l'intervento del Var. Sardi a +5 sulla terzultima. >