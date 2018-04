Facebook

Benevento-Napoli 0-2: Sarri torna primo Nel primo posticipo della 23a giornata di A, il Napoli batte il Benevento 2-0 al Vigorito ed effettua il contro-sorpasso sulla Juve riportandosi in vetta alla classifica. Sblocca la gara un gol-capolavoro di Mertens, poi uscito per una distorsione, che al 20' supera Puggioni di pallonetto. Hamsik raddoppia a inizio ripresa su assist di Callejon. Rigore dato poi tolto con VAR ai giallorossi per un fuorigioco a inizio azione. Sarri sale a 60 punti, De Zerbi resta a 7. >