Benevento, festa sotto la curva nonostante la retrocessione Per la sua ultima partita casalinga in Serie A, il Benevento si è regalato una bella vittoria contro il Genoa. Il modo migliore per salutare il massimo campionato davanti ai propri tifosi, con l'obiettivo di regalare al più presto un altro sogno così. E' stata una lunga ed emozionante avventura che i sostenitori campani hanno vissuto con gioia e orgoglio, come ha confermato anche la grande festa andata in scena al fischio finale. >