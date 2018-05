Facebook

Identità e tradizione: Bayern, ecco la nuova maglia Il Bayern Monaco ha svelato la nuova maglia per la stagione 2019/19. La divisa casalinga dei campioni di Germania è un omaggio all'identità bavarese: spunta evidente, infatti, la lettera M in riferimento al motto bavarese del club "Mia San Mia" ovvero "Noi Siamo Noi". Per il resto la maglia è caratterizzata dal consueto rosso con righe bianche sulle spalle. >