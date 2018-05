Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Champions, Real Madrid ancora in finale Il Real Madrid si qualifica per la finale della Champions League. La squadra di Zidane, nella semifinale di ritorno al Bernabeu, ha pareggiato 2-2 col Bayern Monaco e in virtù del 2-1 all'andata in casa dei bavaresi conquista il pass per la finale di Kiev in programma il 26 maggio. Per il Real è la terza finale consecutiva. >