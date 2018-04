Facebook

Serie A, Milan-Atalanta 0-2: decidono Cristante e Ilicic A San Siro il match delle 18 della 18a giornata di Serie A tra Atalanta e Milan finisce 0-2. La squadra di Gasperini si impone con un gol per tempo: sblocca il match l'ex Cistante al 32' con un tap-in dopo una corta respinta di Donnarumma. Raddoppia Ilicic al 71' in contropiede su assist di Spinazzola. Nel primo tempo annullato col Var un gol a Bonaventura per fuorigioco. La Dea è sesta, per il Milan ottavo ko in campionato. >