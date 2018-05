Facebook

Serie A: Lazio-Atalanta 1-1, le foto del match La Lazio non va oltre il pareggio casalingo con l'Atalanta (1-1) e perde due punti importanti per la corsa Champions. All'Olimpico è la squadra di Gasperini a passare in vantaggio con il gol di Barrow, che dopo 2' batte Strakosha con il destro. La replica biancoceleste è affidata a Caicedo, che deve solo spingere in rete un assist di Luis Alberto (24'). Poco dopo lo spagnolo è costretto a uscire per un infortunio muscolare. >