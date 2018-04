Facebook

Serie A: l'Inter rallenta nella corsa Champions Nel quarto anticipo della 32a giornata di Serie A, l'Inter pareggia 0-0 contro l'Atalanta e per una notte aggancia Roma e Lazio al terzo posto. Spalletti schiera la difesa a tre e il primo tempo è tutto di marca atalantina con 5 nitide occasioni da gol, mentre i milanesi sono pericolosi solo con Perisic (due volte). La Dea cala il ritmo nella ripresa, ma l'Inter non ne approfitta: terza gara di fila senza trovare la via del gol. >