Serie A, Juventus-Atalanta 2-0: bianconeri a +4 sul Napoli Nel recupero della 26a giornata di Serie A, rinviata lo scorso 25 febbraio per neve, la Juventus batte 2-0 l'Atalanta all'Allianz Stadium e rinforza il suo primato in classifica portandosi a +4 sul Napoli. Sblocca la gara Higuain al 29' del primo tempo dopo un'azione travolgente di Douglas Costa. Con l'Atalanta rimasta in 10 per il rosso a Mancini, Matuidi chiude i conti all'81'. La Dea resta ottava e vede allontanarsi la zona Europa. >