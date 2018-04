Facebook

Serie A, Atalanta-Fiorentina 1-1: Petagna replica a Badelj La sfida delle 18 tra Atalanta e Fiorentina finisce 1-1. Nerazzurri, in campo con un ampio turnover, in svantaggio al 16' per la rete di Badelj, bravo a sfruttare da pochi passi una respinta corta di Mancini. Al 46' sulla punizione battuta da Gomez, Petagna di testa trova il pari. Viola in 10 nel finale per l'espulsione di Milenkovic ma è Falcinelli a sfiorare il colpaccio. Gasp sale a 38 punti in classifica, Pioli a 32. >