Serie A, Atalanta-Cagliari 0-1: le foto Il Cagliari trova i primi tre punti dell'anno con una prestazione inappuntabile all'Azzurri d'Italia di Bergamo, dove aveva vinto anche l'anno scorso. L'Atalanta mostra di non aver smaltito le scorie di Copenaghen, e dopo una partenza sprint, cala vistosamente. Sul finire di primo tempo Barella sorprende Berisha con una velenosa punizione, nella ripresa gli orobici non trovano spazi e devono incassare la prima sconfitta in campionato. >