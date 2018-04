Facebook

Serie A, Atalanta-Benevento 1-0: decide Cristante Un gol di Cristante al 75' decide il posticipo di Serie A tra Atalanta e Benevento. I nerazzurri salgono a 19 punti mentre per i campani sono solo sconfitte in A. La squadra di De Zerbi resta ferma a zero punti.