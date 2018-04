Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Inter-Atalanta, le foto del match L'Inter liquida la pratica Atalanta a San Siro e torna ad essere l'anti-Napoli in solitaria. Entrambe le reti dei nerazzurri di Spalletti sono arrivate nella ripresa e portano la firma di capitan Icardi, imprendibile in area di rigore. La doppietta dell'argentino arriva con due colpi di testa tra il 51' e il 60' dopo un primo tempo equilibrato. Con 33 punti in classifica, l'Inter supera la Juventus piazzandosi al secondo posto a -2 dal Napoli. >