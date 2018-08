Facebook

Europa League, Atalanta bloccata dal Copenaghen Atalanta bloccata sul pareggio nell'andata del playoff di Europa League che vale l'accesso alla fase a gironi. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, contro il Copenaghen finisce 0-0 con il portiere degli ospiti Joronen autore di interventi miracolosi. La squadra di Gasperini domina e crea tante occasioni, ma Gomez e compagni non trovano il guizzo giusto. Il ritorno in programma giovedì prossimo in Danimarca sarà decisivo. >