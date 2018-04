Facebook

Coppa Italia, Napoli-Atalanta 1-2: la Dea vola in semifinale Nei quarti di Coppa Italia, colpo dell'Atalanta che batte il Napoli al San Paolo 2-1 e vola in semifinale. Doppio vantaggio bergamasco prima con Castagne (al 5') poi con Gomez che raddoppia al 36'. Gli azzurri riaprono la gara nel finale grazie a Mertens che sfrutta un'indecisione tra Caldara e Berisha. Ma il risultato non cambia. La Dea è la terza semifinalista dopo Milan e Lazio e attende la vincente del derby tra Juve e Torino. >