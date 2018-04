Facebook

Coppa Italia, Atalanta in semifinale: delirio a Bergamo L'Atalanta continua a riscrivere pagine di storia: la vittoria a Napoli vale la semifinale di Coppa Italia per Gasperini e i suoi ragazzi che, al ritorno a Bergamo, sono stati letteralmente travolti dall'amore dei tifosi, pazzi di gioia per la loro squadra.