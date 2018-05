Facebook

Cagliari salvo, l'Atalanta in Europa League Nell'ultima giornata di Serie A, il Cagliari batte 1-0 l'Atalanta ma alla fine possono festeggiare entrambe: i sardi la salvezza, i bergamaschi vanno in Europa League per la seconda volta di fila ma questa volta dovranno passare dai preliminari a causa del settimo posto finale alle spalle del Milan. La gara è decisa all'87' da un colpo di testa di Ceppitelli. Nel recupero Caldara, all'ultima con la Dea, calcia alto il rigore del pareggio. >