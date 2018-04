Facebook

Atalanta-Torino 2-1: sorpasso al Milan e Dea al sesto posto L'Atalanta batte 2-1 il Torino e si porta a 55 punti in classifica, scavalcano il Milan e prendendosi il sesto posto diventando così la favorita per un posto in Europa League. A Bergamo succede tutto nella ripresa: vantaggio bergamasco con Freuler al 53' che di testa capitalizza l'assist di Barrow. Dopo soli tre minuti pareggia Ljajic imbeccato da Edera ma il gol decisivo lo firma Gosens, al 64', con un piattone che batte Sirigu. >