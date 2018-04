Facebook

E. League, l'Atletico riprende l'Arsenal 1-1 Incredibile semifinale di andata di Europa League all'Emirates Stadium di Londra: è 1-1 tra Arsenal e Atletico Madrid con gli spagnoli che hanno giocato in inferiorità numerica dal 10' per il rosso a Vrsaljko. Allontanato anche Simeone per proteste. Gunners in vantaggio con un colpo di testa di Lacazette ma ripresi da Griezmann all'83. >