Nazionale, l'Italia batte 10-0 la Primavera della Fiorentina Si è chiuso lo stage della Nazionale italiana a Coverciano. Sotto gli occhi del ct ad interim Gigi Di Biagio gli azzurri hanno affrontato in amichevole la Primavera della Fiorentina, vincendo 10-0. In grande spolvero Baselli, autore di una tripletta. A segno anche Caprari (doppietta), Mandragora, Benassi, Chiesa nel primo tempo, chiuso sull'8-0. Nella ripresa le reti di Berardi su rigore e Di Francesco per il definitivo 10-0. >